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У Харкові триває ліквідація наслідків нічної атаки безпілотників

У Харкові триває ліквідація наслідків нічної атаки безпілотників

Триває ліквідація наслідків атаки ворожих БпЛА по житловому масиву Новобаварського району Харкова. Частина з відселених мешканців самостійно знайшла житло, для решти є можливість тимчасового розміщення.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Далі відбудеться повне обстеження будівлі й усунення аварійності, перекриття даху. Потім – оцінка стану будинку та його відновлення.

Нагадаємо, вночі 4 квітня у Харкові росія забрала життя чотирьох людей, з яких троє – рятувальники.

Агентство Телевидения Новости

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