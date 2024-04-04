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У Харкові триває ліквідація наслідків нічної атаки безпілотників
Триває ліквідація наслідків атаки ворожих БпЛА по житловому масиву Новобаварського району Харкова. Частина з відселених мешканців самостійно знайшла житло, для решти є можливість тимчасового розміщення.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Далі відбудеться повне обстеження будівлі й усунення аварійності, перекриття даху. Потім – оцінка стану будинку та його відновлення.
Нагадаємо, вночі 4 квітня у Харкові росія забрала життя чотирьох людей, з яких троє – рятувальники.