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Вдалося відновити електропостачання у пошкоджених будинках: Терехов про наслідки атаки «шахедів»

Вдалося відновити електропостачання у пошкоджених будинках: Терехов про наслідки атаки «шахедів»

У Харкові внаслідок атаки «шахедів» 4 квітня були пошкоджені багатоповерхові житлові будинки в Новобаварському та приватний будинок у Салтівському районах. 

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Комунальні підприємства та профільні служби міста Харкова працюють над усуненням наслідків ворожих ударів.

«Ще вночі наші комунальні служби разом з волонтерами почали роботи над локалізацією наслідків атаки. Нам вдалося відновити електропостачання у пошкоджених будинках, практично до всіх під’їздів дали воду. Працівники ДСНС усувають аварійність пошкоджених будівель», – розповів міський голова Ігор Терехов. 

Він зазначив, що одна родина, чиє житло було зруйноване, скористалася пропозицією розміщення в гуртожитку.

Агентство Телевидения Новости

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