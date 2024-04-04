«За Крокус Сити Холл»: росіяни підписали безпілотник, яким били по Харкову

Вночі 4 квітня ворог здійснив масовану атаку БпЛА по Харківщині: четверо людей загинули, ще дванадцять – поранені. Правоохоронці продовжують працювати на місцях обстрілів, збирати докази та документувати наслідки збройної агресії рф.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

На фрагменті безпілотника, знайденого на місці одного з ударів, присутній надпис «За Крокус Сити Холл».

За процесуального керівництва органів прокуратури Харківщини розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости