У Харкові не вистачає напруги: Терехов про ситуацію з електропостачанням

Після масованих ворожих атак по об’єктах критичної інфраструктури в Харкові досі залишається напруженою ситуація з електропостачанням.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

«Зараз у місті дуже не вистачає напруги. Щоб зменшити навантаження на енергосистему, були введені графіки відключень. «Харківобленерго» намагається їх дотримуватися, але не завжди це вдається», – розповів міський голова Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости