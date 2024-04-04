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Росія вбила батька харківського рятувальника: обидва виїхали на місце удару для ліквідації наслідків

Росія вбила батька харківського рятувальника: обидва виїхали на місце удару для ліквідації наслідків

Молодий харківський вогнеборець плаче на місці удару, де росія декілька хвилин тому цинічно вбила його батька – 52-річного рятувальника.

Відео з місця удару «шахедів» оприлюднив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Загиблий Владислав Логінов присвятив своє життя роботі в пожежній службі. Його син, Володимир, також за прикладом батька став вогнеборцем і працював начальником караулу у сусідній пожежній частині. Цієї пекельної ночі, одразу після перших вибухів, батько та син з колегами миттєво виїхали на місце удару», – йдеться в повідомленні.

Владислав та Володимир працювали поряд, буквально за декілька будинків один від одного.

Агентство Телевидения Новости

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