У Харкові вимушені застосовувати графіки погодинних, а також аварійних відключень

Через ворожі атаки та пошкодження електрообладнання Харківобленерго вимушено вводити певні обмеження та застосовувати графіки погодинних, а також аварійних відключень.

«Це є вимушеним та непередбачуваним заходом для запобігання масштабним аваріям та збереження балансу в енергосистемі області та країни в цілому», – повідомили в Харківобленерго.

Пріоритетом залишається безперебійне живлення критичної інфраструктури та важливих для нормальної життєдіяльності міста об’єктів.

«Всі служби, від яких залежить відновлення сталого електропостачання в регіоні, працюють цілодобово. Докладається максимум зусиль для покращення ситуації та налагодження стабільної роботи енергосистеми», – наголосили в Харківобленерго.

Агентство Телевидения Новости