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Допомога від Латвії: дрони на 1 млн євро та 10 млн євро на снаряди

Допомога від Латвії: дрони на 1 млн євро та 10 млн євро на снаряди

Латвія готує новий пакет військової допомоги для України, передасть перші безпілотники в межах «коаліції дронів» та вкладеться фінансово у чеську ініціативу закупівлі боєприпасів для України.

Про це на спільній пресконференції з прем’єром України Денисом Шмигалем у Ризі заявила його латвійська колега Евіка Сіліня, повідомляє «Європейська правда».

Сіліня оголосила, що «зовсім скоро» Латвія надішле перші дрони загальною вартістю 1 млн євро.

«Дрони вже перевірені, наші колеги вже визнали їх такими, що відповідають усім вимогам», – зазначила Сіліня.

За її словами, в межах чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів Латвія внесе 10 млн євро.

«Вже цього місяця передбачається наступний пакет військової допомоги, зокрема матеріально-технічні засоби, боєприпаси та озброєння, які є у нас», – повідомила вона.

Агентство Телевидения Новости

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