У Харкові повернули у власність держави земельну ділянку вартістю понад 600 тис. грн
Прокурори встановили факт незаконного відведення земельної ділянки площею 0,1 га, розташованої на території Холодногірського району Харкова, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд коштом земель лісового фонду.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Позов обґрунтований тим, що на момент відведення земельної ділянки у 2009 році її частина перебувала в постійному користуванні Данилівського дослідного держлісгоспу у складі Дергачівського лісництва, правонаступником якого на теперішній час є Державне підприємство «Харківська лісова науково-дослідна станція».
Ринкова вартість вказаної земельної ділянки складає понад 600 тис. грн.
Проте під час передачі Харківською міською радою земельної ділянки у власність фізичній особі порушено чинне законодавство.
Мова йде про порядок вилучення земельних ділянок державної власності, наданих у постійне користування державному лісогосподарському підприємству в межах міста обласного значення.
Вказаний порядок передбачає, що органом, уповноваженим на здійснення такого вилучення, є обласні державні адміністрації.
При цьому встановлено, що таке вилучення не здійснювалося, з постійним лісокористувачем відведення відповідної земельної ділянки не погоджувалося.
Наразі позов прокурора задоволено в повному обсязі. Рішення виніс Ленінський районний суд Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.