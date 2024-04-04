Обстріли Харківщини: слідчі документують наслідки (фото)

4 квітня близько 1:00 ворог здійснив удари по Харкову.

Влучання зафіксовані в Новобаварському, Слобідському, Салтівському районах міста, повідомляє поліція Харківської області.

Загинули 4 людини. 12 осіб зазнали травм різного ступеня.

3 квітня близько 09:00 окупанти обстріляли КАБом селище Липці Харківського району.В результаті удару керованою авіабомбою по місту Вовчанськ пошкоджено житловий будинок.

Внаслідок ворожого обстрілу близько 10:50 у селі Борова Ізюмського району пошкоджена будівля банківської установи.У селищі Куп’янськ-Вузловий пошкоджений приватний будинок та автомобіль. Поранення отримав 69-річний чоловік.

Близько 18:27 ворог обстріляв місто Мерефа Харківського району ракетою Х-59МК. Зафіксовано влучання в будівлю підприємства. Пошкоджені будинки. Постраждали дві людини.

У селі Івашки Богодухівського району артобстрілом пошкоджені приватні будинки.Також росіяни атакували безпілотниками Лозову та Зміїв. Постраждалих немає.

Триває ліквідація наслідків обстрілів.На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости