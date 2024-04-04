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«Харківводоканал» запрошує на роботу всіх охочих

«Харківводоканал» запрошує на роботу всіх охочих

КП «Харківводоканал» запрошує містян на роботу за різними спеціальностями.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

На підприємстві є вакансії: 

– слюсарів аварійно-відновлювальних робіт; – слюсарів-сантехніків; – монтажників зовнішніх трубопроводів; – водіїв; – слюсарів з паливної апаратури; – машиністів екскаватора; – штукатурів; – малярів; – інженерів з комплектації обладнання; – фахівця відділу управління персоналом. 

Подробиці – за тел.: (095) 475-30-26, (097) 377-38-80.

Також управління артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу «Харківводопостачання» запрошує на посади: 

– машиністів насосних установок; – електромонтерів; – кабельників; – інженерів;  – фахівців з електротехнічною освітою. 

Телефони для довідок: (050) 303-58-91, (050) 400-12-65.

На роботу готові приймати людей будь-якого віку. Пропонується навчання за обраною спеціальністю, повний соціальний пакет та своєчасна виплата заробітної плати.

Агентство Телевидения Новости

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