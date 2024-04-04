Понад 2 тисячі вибухонебезпечних предметів знищили на Харківщині за тиждень

З 28 березня до 3 квітня включно у Харківській області зведені підрозділи вибухотехніків розмінували майже 403 гектари території.

Про це повідомляє ХОВА.

У Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА зазначили, що за тиждень сапери знищили 2205 вибухонебезпечних предметів. Також обстежили майже 317,5 гектара сільгоспугідь, майже 2 кілометри ділянок автодоріг та 57 об’єктів.

Крім того, розмінували майже кілометр газопроводів та 12 кілометрів ліній електропередач. До електромережі під’єднали 35 абонентів та 5303 повторно.

3 квітня сапери розмінували майже 208 гектарів території, 189 гектарів сільськогосподарських угідь, 10 об’єктів. За минулу добу фахівці також обстежили 3 кілометри ліній електропередач. Зокрема, знищили 518 вибухонебезпечних предметів.

Сапери нагадують, якщо помітили підозрілий предмет – зупиніться і в жодному разі не торкайтеся до нього. Зберігайте спокій і відійдіть на відстань не менше ніж 100 метрів. Тільки потім телефонуйте 101, 102 або 112.

Агентство Телевидения Новости