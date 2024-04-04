Прикордонна громада на Харківщині забезпечує населені пункти додатковими генераторами

У Золочівській громаді на Харківщині доправили додаткові генератори в Одноробівський, Писарівський, Удянський та Феськівський старостинські округи.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

Так, в селах Баранівка і Рясне місцеві жителі вже користуються генераторами для зарядки телефонів, пристроїв на акумуляторах та повербанків.

В умовах перебоїв за світлом через постійні ворожі обстріли є потреба в генераторах для житлово-комунальних підприємств та забезпечення сталої роботи критичної інфраструктури у населених пунктах громади.

«Обов’язково приділятиметься увага родинам, що втратили рідних у російсько-українській війні, та таким, члени сімей яких зараз боронять Україну від окупантів», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости