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Прикордонна громада на Харківщині забезпечує населені пункти додатковими генераторами

Прикордонна громада на Харківщині забезпечує населені пункти додатковими генераторами

У Золочівській громаді на Харківщині доправили додаткові генератори в Одноробівський, Писарівський, Удянський та Феськівський старостинські округи.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

Так, в селах Баранівка і Рясне місцеві жителі вже користуються генераторами для зарядки телефонів, пристроїв на акумуляторах та повербанків.

В умовах перебоїв за світлом через постійні ворожі обстріли є потреба в генераторах для житлово-комунальних підприємств та забезпечення сталої роботи критичної інфраструктури у населених пунктах громади. 

«Обов’язково приділятиметься увага родинам, що втратили рідних у російсько-українській війні, та таким, члени сімей яких зараз боронять Україну від окупантів», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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