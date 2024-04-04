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По трьом фермерам в полі під Харковом росіяни вдарили «Іскандером»

По трьом фермерам в полі під Харковом росіяни вдарили «Іскандером»

4 квітня близько 12:50 окупанти нанесли ракетний удар по Харківському району. Зафіксовано влучання в землю в полі між селами Березівка та Коротич.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За попередніми даними, росіяни вдарили ракетою «Іскандер-М».

Під час земельних робіт на тракторі біля поля в результаті ракетного обстрілу загинув 37-річний чоловік, 55 та 21-річні чоловіки отримали поранення. Пошкоджений вантажний автомобіль та екскаватор. 

На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Виявлено воронку розмірами близько 4 на 5 метрів глибиною 1,7 метри. Вилучені металеві уламки. 

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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