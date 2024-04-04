Росія вбиває тих, хто рятує: жахлива ніч у Харкові

Вова, смотри на меня. Ты меня слышишь?

На відео харківський рятувальник, батька якого сьогодні вночі вбили росіяни. Обидва чоловіки працювали в одній пожежно-рятувальній частині та виїхали на ліквідацію наслідків влучання дрону в триповерхівку в Новобаварському районі. Момент удару другого «шахеда» по місцю роботи екстрених служб зафіксував один з поліцейських. У той самий час, коли рятувальники зазнали повторного удару безпілотниками, проходила операція з порятунку життя 67-річного чоловіка, якого завалило плитами перекриття на 3-му поверсі.

Євген Василенко, речник ГУ ДСНС України у Харківській області

Безпосередньо брали участь у рятуванні чоловіка. Незважаючи на такі трагічні наслідки для родини рятувальників, наші надзвичайники змогли врятувати чоловіка з-під завалів і передали його бригаді екстреної меддопомоги. Зруйновані повністю над квартирою перекриття, частково зруйновані конструкції третього поверху, чоловік опинився під плитою. Коли рятувальники прибули до місця події, вони його чули і негайно почали вилучати з-під плити.

Внаслідок повторного удару двоє рятувальників загинули на місці, третій помер дорогою до лікарні. Також зазнали поранень рятувальник, поліцейський, медична сестра.

Зоя

Я, слава богу, не пострадала, я с той стороны живу. Я это я подруге помогала, она инвалид детства, у нее от удара слетела батарея в комнате и пошла вода. Взрыв сильный был. И первый, и второй. Первый не такой, а второй очень сильный, кровать подлетела.

Юрій тільки-но збирався відпочивати, коли пролунав перший вибух. Чоловік вибіг на вулицю.

Юрій

Я вышел, посмотрел, увидел пожар, вернулся домой и потом еще один удар был. У нас все окна и межкомнатние двери повылетали, а железная входная – дужку, там где замок, согнуло, такой удар был.

Ще один російський безпілотник влучив у 14-поверхівку: пошкоджені квартири на п’яти поверхах – з 8 по 12. Загинула 68-річна жінка, що мешкала на 10 поверсі. Власниця квартири поверхом нижче, Наталя, розповідає родичам та знайомим страшні подробиці цієї ночі.

Я сегодня проснулась – плита на мне с Максимом. Мне «скорая» говорит «Давайте мы вас посмотрим», а я говорю – «Это не моя кровь, а моего мужа».

Чоловіка шпиталізували, дочка не постраждала. Жінка згадує, як разом із сусідами шукали собаку.

Наталя

Вивела мужа и ребенка в подїезд, а сама пошла по руинам искать Мишку. Питалась документи найти – не нашла, там страшно. Нас соседи все поздравляют с днем рождения, так как нет 10 и 9го етажей. На 8 все нормально, на 11 все нормально, а ми сегодня родились.

Загалом внаслідок нічної атаки на Харків було поранено дванадцятеро людей. На уламках одного з російських безпілотників слідчі знайшли надпис – нагадування про нещодавній теракт у концертному залі в підмосков’ї.

Олександр Фільчаков, керівник Харківської обласної прокуратури

«За Крокус Сіті Хол». – Що б ви на це сказали? – Вони неадекватні, росіяни. Всім відомо, що напад на себе взяв ІГІЛ, а вони влаштовують це, щоб звинуватити у теракті Україну.

За даними Міненерго, на Харківщині через атаку дронами вночі пошкоджено обладнання енергооб’єкта. Сталося займання, яке було ліквідовано силами ДСНС. Обійшлося без постраждалих. Впродовж дня в місті та області діяли обмеження електропостачання та графіки погодинних, а також аварійних відключень.





Агентство Телевидения Новости