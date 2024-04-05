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Внаслідок обстрілів Харківщини виникло 7 пожеж

Внаслідок обстрілів Харківщини виникло 7 пожеж

7 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, трапились у Куп’янському, Харківському та Ізюмському районах області.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

2 з них виникли у природних екосистемах. В Липецькій громаді між селом Липці та селом Веселе, окупанти підпалили суху траву на площі 2 га.

А в Курилівській громаді за межами села Колісниківка горіла хвойна підстилка у лісовому масиві на площі 3 га.

У селі Кіндрашівка Кіндрашівської ТГ горіли господарчі споруди, приватний будинок та 2 автомобілі на загальній площі понад 600 кв.м.

Від ворожого удару загинув чоловік, ще 2 постраждали. Також приватні оселі горіли в селі Кучерівка Петропавлівської громади та селищі Борова Боровської.

В селі Глибоке Липецької громади снаряд влучив у квартиру, яка зайнялась на площі 20 кв.м.

Всі пожежі, спричинені російськими терористами, оперативно ліквідовані силами ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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