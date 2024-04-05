Вночі окупанти вдарили по Харкову та Боровій – Синєгубов

4 квітня 22:00 ворожий обстріл міста Харків біля цивільної станції техобслуговування. Влучання в землю. Пошкоджені 4 автомобілі та скління вікон 5-поверхової будівлі. Без постраждалих.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та інші. Авіаударів зазнало село Огірцеве.

5 квітня 4:19 у селищі Борова Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджені два приватні будинки. Без постраждалих.

О 22:01 у селі Кучерівка Куп’янський району внаслідок проведення бойових дій горів житловий будинок та господарча споруда. Без постраждалих.

О 17:06 у селі Глибоке Харківського району внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено двоповерховий будинок та навчальний заклад. Постраждалих немає.

О 16:05 село Колісниківка Куп’янського району влучання по території. Без постраждалих.

О 14:52 село Кіндрашівка Куп’янського району. Внаслідок ворожої атаки горіли господарчі споруди, будинок та два автомобілі. Без постраждалих.

О 12:45 внаслідок ворожого обстрілу земельної ділянки між селом Березівка та селищем Коротич загинув 36-річний працівник агропідприємства. Також поранені 55 та 21-річні чоловіки — госпіталізовані. Пошкоджені 3 сільгоспмашини.

4 квітня 10:00 село Чернещина Ізюмського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені два приватні будинки. Без постраждалих.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог не вів наступальних дій.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 209,2 га території, знищили 451 вибухонебезпечний предмет.

Агентство Телевидения Новости