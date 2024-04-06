Шестеро людей в Харкові загинули внаслідок ударів ракетами С-300 з бєлгородської області

6 квітня близько 00:20 збройні сили рф завдали ракетні удари по житловому масиву Шевченківського району Харкова. Загинуло 6 людей. Ще 11 мирних мешканців зазнали поранень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено багатоповерхівки, адміністративні будівлі, гуртожитки, дитячий садок, магазини, кафе та автомобілі.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости