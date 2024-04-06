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Ракетні удари та повторний обстріл «шахедами»: в поліції розповіли деталі нічної атаки на Харків

Ракетні удари та повторний обстріл «шахедами»: в поліції розповіли деталі нічної атаки на Харків

Вночі 6 квітня окупанти вдарили по Харкову та передмістю ракетами, а через деякий час здійснили повторний обстріл безпілотниками «шахед».

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

По Шевченківському району Харкова окупанти завдали ударів щонайменше двома ракетами з ЗРК С-300: загинули шість громадян, 11 цивільних зазнали поранень. Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, магазин, автомобілі, АЗС, СТО.

У селищі Мала Данилівка знищені та пошкоджені три житлові будинки. Поранено 59-річного місцевого жителя.

«Варвари з рф продовжують застосовувати практику повторних обстрілів. Коли всі профільні служби працювали на місці влучання ракет, прилетіли ворожі безпілотники. Наші сили протиповітряної оборони їх «обнулили», – розповів начальник поліції Харківщини.

Внаслідок обстрілу пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, магазин, автомобілі, АЗС, СТО. Чергові злочини військових рф задокументували харківські слідчі. 

Агентство Телевидения Новости

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