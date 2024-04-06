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У Харкові ввели посилені графіки відключень світла: обленерго просить знизити енергоспоживання

У Харкові ввели посилені графіки відключень світла: обленерго просить знизити енергоспоживання

Через нестачу напруги після масованих атак рф по об’єктах критичної інфраструктури в Харкові ввели посилені графіки відключень світла.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

«Енергетики безперервно працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити сталу роботу енергосистеми в місті. Ми робимо все можливе для цього. Але це дуже складно, бо інфраструктура зазнала найбільш серйозних руйнацій від початку повномасштабної війни», – зазначив Харківський міський голова Ігор Терехов.

В опублікованих напередодні графіках відключень світла з 6 по 10 квітня вказані інтервали «без електрики» тривалістю 7 годин.

АТ «Харківобленерго» звертається до жителів Харкова та Харківської області з наполегливим проханням знизити енергоспоживання.

«Якщо у вас довго не було світла, то після його появи утримайтеся від увімкнення одразу всіх електроприладів. Внаслідок перевантаження можуть відключатися  автоматичні вимикачі у вашому домоволодінні, що призводить до знеструмлення осель та необґрунтованих звернень щодо відновлення електропостачання. Споживайте електрику зважено. Пам’ятайте: збільшення дефіциту електроенергії призводить до нових і триваліших відключень», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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