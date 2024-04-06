Харківські комунальники нарахували 3600 вибитих вікон після нічної атаки

У Харкові після ракетних ударів та атаки «шахедів» вночі 6 квітня пошкоджень зазнали 9 жилих багатоповерхівок і три гуртожитки. А також два дитсадки, дві школи, автозаправка та кілька десятків крамниць. Вибитих за раз вікон нарахували вже понад 3600.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Загинули шестеро людей. Ще одинадцять цивільних зараз перебувають у лікарнях міста.

Всі профільні муніципальні служби працюють на місцях влучання разом з працівниками ДСНС, правоохоронцями, волонтерськими організаціями.

Водопостачання в будинки, що зазнали руйнувань, повністю відновлене.

Агентство Телевидения Новости