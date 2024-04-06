У Харкові попрощалися з рятувальниками, які загинули внаслідок повторного обстрілу

Сьогодні у Харкові в останню путь провели трьох вбитих 4 квітня російськими терористами харківських рятувальників. Головні майстер-сержанти служби цивільного захисту Логінов Владислав, Байдалінов Сергій та Матюшенко Володимир загинули під час виконання службових обов’язків.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Всі трое працювали в 6-ї Державній пожежно-рятувальній частини 3-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Харківській області.

«Їх цинічно вбила росія, порушуючи усі існуючі конвенції і доктрини. Прицільним повторним ударом безпілотником-камікадзе, коли вони рятували людей. Хлопці до останнього подиху були віддані своєму покликанню і загинули як герої. Кожен з них мав за плечима чималий бойовий досвід та користувався неабияким авторитетом у колективі. У кожного були діти, дружини, батьки», – йдеться в повідомленні.

Сьогодні останню шану загиблим героям прийшли віддати близькі, рідні, товариші, побратими. Рятувальників поховали під прощальні звуки пожежних сирен.

Агентство Телевидения Новости