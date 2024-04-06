Обстріли Харківщини плануючими боєприпасами та авіабомбами: слідчі показали наслідки

За даними слідства, 6 квітня близько 15:49 зс рф обстріляли Шевченківський район м. Харкова. Загинув один чоловік. Ще троє людей постраждали: чоловік 47 років, 66-річна жінка та 10-річна дівчинка. У неповнолітньої гостра реакція на стрес.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Ворожий боєприпас влучив в 20 м від «Пункту незламності», який облаштований у навчальному закладі. Також пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

За попередніми даними, по місту ворог випустив з літака УМПБ (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас).

Також сьогодні близько 12:30 під російським авіаударом був Купʼянськ. Отримав поранення 53-річний чоловік. Попередньо, окупанти скинули на місто авіабомбу.

6 квітня приблизно о 10:20 російські військовослужбовці здійснили обстріл селища Борова на Ізюмщині. Ворожий удар прийшовся на центр населеного пункту. Пошкоджено низку житлових будинків, магазини, перукарню, адміністративні будівлі тощо. Легкі тілесні ушкодження отримали три жінки. За попередніми даними, ворог застосував по селищу УМПБ (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас).

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова, Купʼянської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости