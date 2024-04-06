Радіаційної загрози знеструмлення ядерної установки «Джерело нейтронів» для Харкова не несе

Знеструмлення ядерної установки «Джерело нейтронів», яке відбулося через обстріли, не несе радіаційної загрози для Харкова.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

«Була підключена резервна система живлення. Крім цього, було відновлено живлення ще за однією лінією. Тому жодної радіаційної загрози для Харкова немає», – повідомив міський голова Ігор Терехов..

Водночас Терехов зазначив, що ситуація з електропостачанням у місті залишається складною, для харків’ян продовжують діяти графіки відключень світла. Попри труднощі, місту вдалося запустити метрополітен, а також вивести на лінії тролейбуси.

За словами Терехова, незважаючи на проблеми з електропостачанням, дефіциту продуктів та пального у Харкові немає.

Агентство Телевидения Новости