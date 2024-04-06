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Радіаційної загрози знеструмлення ядерної установки «Джерело нейтронів» для Харкова не несе

Радіаційної загрози знеструмлення ядерної установки «Джерело нейтронів» для Харкова не несе

Знеструмлення ядерної установки «Джерело нейтронів», яке відбулося через обстріли, не несе радіаційної загрози для Харкова.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

«Була підключена резервна система живлення. Крім цього, було відновлено живлення ще за однією лінією. Тому жодної радіаційної загрози для Харкова немає», – повідомив міський голова Ігор Терехов..

Водночас Терехов зазначив, що ситуація з електропостачанням у місті залишається складною, для харків’ян продовжують діяти графіки відключень світла. Попри труднощі, місту вдалося запустити метрополітен, а також вивести на лінії тролейбуси.

За словами Терехова, незважаючи на проблеми з електропостачанням, дефіциту продуктів та пального у Харкові немає.

Агентство Телевидения Новости

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