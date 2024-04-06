Четверо людей постраждали внаслідок обстрілу Харкова модифікованою авіабомбою, один чоловік загинув

6 квітня близько 15:49 зс рф обстріляли Шевченківський район м. Харкова. Загинув 49-річний чоловік.

За інформацією Харківської ОВА, удар було нанесено модифікованою авіабомбою УМБП. Боєприпас влучив в 20 м від розташованого в навчальному закладі «Пункту незламності».

За уточненими даними, постраждали четверо людей: 47-річний чоловік та дві жінки віком 66 та 22 з вибуховими травмами, а у 10-річної дівчинки діагностували гостру реакцію на стрес.

Агентство Телевидения Новости