Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:06
Просмотров: 37

Четверо людей постраждали внаслідок обстрілу Харкова модифікованою авіабомбою, один чоловік загинув

Четверо людей постраждали внаслідок обстрілу Харкова модифікованою авіабомбою, один чоловік загинув

6 квітня близько 15:49 зс рф обстріляли Шевченківський район м. Харкова. Загинув 49-річний чоловік.

За інформацією Харківської ОВА, удар було нанесено модифікованою авіабомбою УМБП. Боєприпас влучив в 20 м від розташованого в навчальному закладі «Пункту незламності».

За уточненими даними, постраждали четверо людей: 47-річний чоловік та дві жінки віком 66 та 22 з вибуховими травмами, а у 10-річної дівчинки діагностували гостру реакцію на стрес. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 