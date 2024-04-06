Лупили сильно, страшно: харків’яни про нічний обстріл міста

Окупанти вдарили по спальному району Харкова після опівночі. В’ячеслав ще не спав і на собі відчув всю силу вибухової хвилі. Спостерігав, як в кількох місцях розпочалися пожежі.

В’ячеслав

Хлопок был, я подошел к балконной двери и тут взрыв, окна вылетели, меня отбросило и потом я наблюдал, как там горело, там пылало. И все.

Валентина

Лупило сильно, страшно, вышли в подъезд. У соседа трое деток, я всех укутала, другой сосед чай принес, печенье. Лифт работал, свет был, а то б было вообще нам, страшное дело.

Це вже другий такий обстріл поряд із цим будинком. Перший був два роки томУ. Деякі мешканці тільки нещодавно змогла поставити нові вікна.

Людмила

Мы были в коридоре, потому что объявили тревогу и мы пошли в коридор. И потом бахнуло. И потом второй взрыв. Потом вышли в подъезд, переждали до 3 или 4, потом поднялись. Мы только поставили окна, у нас угловая квартира и два года назад у нас вылетели вообще все окна. И мы ждали своей очереди и вот поставили. Теперь стекла целие, а рамы повреждены, перекошены.

Тетяна

Страшно так было, все летело, сверкало, выскочили в тамбур с соседями, потом вниз спустились. Стекла летели, все трещали, у меня на кухне в холодильнике дверца открылась. Газ повредило, приехали газовщики. И так страшно было, так страшно.

На місці працюють волонтери – роздають жителям та комунальникам їжу та гарячі напої, закривають вибиті вікна. Кажуть, є все необхідне, щоб працювати навіть вночі – є генератори та зарядні станції.

Дмитро Ложенко, керівник ГО «Я врятований»

У нас весь волонтерский сектор, который трудится в Харькове, все тут. Вместе с коммунальщиками пытаемся как можно больше зашить окон. Первое, что мы сделали – это развернули кухни, все люди с едой. Другая организация раздает матрасы, одеяла, чтоб люди могли согреться. И распределили людей по локациям, забиваем окна, менять сразу нет смысла, да и не получится.

Ігор Терехов, мер Харкова

Дуже багато руйнацій, пошкоджено 9 будинків, 3600 вікон вилетило. Комунальники закривають контури. Також було пошкоджено водогін. Водо-та електропостачання вже відновили. Тому такі справи.

Шестеро людей загинули внаслідок ракетних ударів по Харкову 6 квітня, дванадцятеро зазнали травм. За даними правоохоронців, росіяни били по місту ракетами С-300 з бєлгородської області і знов застосували тактику подвійних ударів. Після ракетного обстрілу запустили по місцю роботи оперативних служб безпілотники «шахед».





Агентство Телевидения Новости