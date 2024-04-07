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Наслідки нічної атаки «шахедів» на Харків

Наслідки нічної атаки «шахедів» на Харків

7 квітня близько 00:57 росіяни в черговий раз атакували безпілотниками Харків. Внаслідок обстрілу пошкоджено десять приватних домоволодінь, в одному з будинків сталася пожежа.

Про це повідомив начальник ГУНП Харківської області Володимир Тимошко.

Також пошкоджено дитячий садок, три п’ятиповерхівки, три автомобілі. З діагнозом порізи, гостра реакція на стрес по медичну допомогу звернулися троє громадян віком 61, 64 і 87 років.

Про влучання одного з безпілотників у приватний будинок повідомив о 1:17 мер Харкова Ігор Терехов.

«Харків зараз відбивається від нашестя ворожих дронів. Але один з безпілотників влучив у приватний будинок. Пожежа. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється», – написав він.

За даними начальника Харківської ОВА, також о 1:40 окупанти вдарили «шахедами» по Лозівському та Харківському районах. Без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости

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