Рятувальники Харківщини показали ліквідацію наслідків авіаудару по Куп’янську

Сьогодні вночі російська ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район Куп’янська. Внаслідок удару стались руйнації у 4-поверховому житловому будинку. Під завалами у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки загинула жінка.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Для вилучення тіла загиблої були залучені підрозділи ДСНС у складі двох відділень та 10 рятувальників, а також кран місцевого комунального підприємства.

О 3:30 аварійно-рятувальні роботи були завершені.

Агентство Телевидения Новости