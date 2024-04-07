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Рятувальники Харківщини показали ліквідацію наслідків авіаудару по Куп’янську

Рятувальники Харківщини показали ліквідацію наслідків авіаудару по Куп’янську

Сьогодні вночі російська ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район Куп’янська. Внаслідок удару стались руйнації у 4-поверховому житловому будинку. Під завалами у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки загинула жінка. 

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Для вилучення тіла загиблої були залучені підрозділи ДСНС у складі двох відділень та 10 рятувальників, а також кран місцевого комунального підприємства.

О 3:30 аварійно-рятувальні роботи були завершені.

Агентство Телевидения Новости

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