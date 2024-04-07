У Харкові застосовуються додаткові відключення світла поза графіком

7 квітня у Харкові та передмісті частково застосовуються додаткові відключення електроенергії поза графіком.

Про це повідомили в «Харківобленерго».

Як повідомили в обленерго, додаткові відключення електроенергії пов’язані з уведеними обмеженнями на постачання електроенергії з боку НЕК «Укренерго».

Нагадаємо, напередодні в «Харківобленерго» звернулися до жителів Харкова та Харківської області з проханням знизити своє енергоспоживання.

«Якщо у вас довго не було світла, то після його появи утримайтеся від увімкнення одразу всіх електроприладів. Внаслідок перевантаження можуть відключатися автоматичні вимикачі у вашому домоволодінні, що призводить до знеструмлення осель та необґрунтованих звернень щодо відновлення електропостачання. Споживайте електрику зважено. Пам’ятайте: збільшення дефіциту електроенергії призводить до нових і триваліших відключень», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости