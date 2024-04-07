Харківські комунальники прибирають наслідки влучання авіабомби в Шевченківському районі

Працівники КП «Харківблагоустрій» усувають наслідки ворожої атаки по Шевченківському району, яка відбулась вдень 6 квітня. Комунальники прибирають скло, вибиті віконні рами та інше габаритне сміття.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Також на місці події працюють фахівці СКП «Харківзеленбуд». Озеленювачі підрізають пошкоджені дерева та вивозять зламане гілля. Усього внаслідок обстрілу постраждали близько 30 дерев, у тому числі декілька каштанів були пошкоджені вогнем.

Нагадаємо, 6 квітня близько 15:49 зс рф обстріляли Шевченківський район Харкова. Загинув 49-річний чоловік, четверо людей постраждали. За даними Харківської ОВА, удар було нанесено модифікованою авіабомбою УМБП. Боєприпас влучив в 20 м від розташованого в навчальному закладі «Пункту незламності».

Агентство Телевидения Новости