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У Харкові зафіксовано чотири влучання – Терехов
Внаслідок атаки на Харків 7 квітня є поранені внаслідок ракетного обстрілу одного з центральних районів.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Всього зафіксовано чотири удари по місту.
«Один удар прийшовся у приватний будинок. Щодо кількості постраждалих – інформація уточнюється», – йдеться в повідомленні.
За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, після ударів дві людини звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес.