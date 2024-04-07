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У Харкові зафіксовано чотири влучання – Терехов

У Харкові зафіксовано чотири влучання – Терехов

Внаслідок атаки на Харків 7 квітня є поранені внаслідок ракетного обстрілу одного з центральних районів.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Всього зафіксовано чотири удари по місту.

«Один удар прийшовся у приватний будинок. Щодо кількості постраждалих – інформація уточнюється», – йдеться в повідомленні.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, після ударів дві людини звернулися до медиків з гострою реакцією на стрес.

Агентство Телевидения Новости

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