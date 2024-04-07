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Окупанти поцілили в центральний парк та промислову зону, – Синєгубов
Ворог обстріляв кілька районів міста, внаслідок чого постраждали три жінки та цивільний чоловік.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Ворог завдав ударів по центральному парку і промисловій зоні, де внаслідок прильоту пошкоджено будинок та горів гараж.
45-річний чоловік отримав уламкові поранення. Від госпіталізації відмовився.
У двох жінок віком 37 та 72 діагностовано гостру реакцію на стрес. Допомога надана на місці.