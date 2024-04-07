Окупанти поцілили в центральний парк та промислову зону, – Синєгубов

Ворог обстріляв кілька районів міста, внаслідок чого постраждали три жінки та цивільний чоловік.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Ворог завдав ударів по центральному парку і промисловій зоні, де внаслідок прильоту пошкоджено будинок та горів гараж.

45-річний чоловік отримав уламкові поранення. Від госпіталізації відмовився.

У двох жінок віком 37 та 72 діагностовано гостру реакцію на стрес. Допомога надана на місці.

Агентство Телевидения Новости