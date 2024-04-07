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Через затримку США Канада посилила допомогу Україні

Через затримку США Канада посилила допомогу Україні

Допомога Канади стала важливим внеском у посилення обороноздатності України на тлі затримок зі схваленням чергового пакету допомоги Конгресом США.

Про це у суботу, 6 квітня, заявила міністр фінансів Канади Христя Фріланд в ефірі радіо СВС, повідомляє Кореспондент.

«У березні Канада надала Україні два мільярди доларів термінової фінансової підтримки. Це трапилося у час, коли Штати були неспроможними виступити уперед й допомогти Україні. Ми заповнили прогалину», – сказала Фріланд.

Вона зазначила, що канадці «можуть пишатися тим, що наша країна дійсно робить свій внесок в опір росії та підтримці України – що є найбільшою битвою НАТО».

Також Фріланд додала, що «перипетії у Конгресі» позбавили США можливості надати Україні необхідну їй допомогу.

Агентство Телевидения Новости

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