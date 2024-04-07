У центрі Харкова після вибуху повилітали вікна в будівлях, в Індустріальному районі сталася пожежа

Ворог завдав удару по центральній частині міста Харкова та Індустріальному району двома керованими авіабомбами та двома ракетами С-300, відповідно.

Про це сьогодні, 7 квітня, повідомив журналістам Харківський міський голова Ігор Терехов.

«У середмісті було влучання у цивільну забудову. Вибуховою хвилею пошкоджено багато вікон. Зараз фахівці обстежують дахи, усувають наслідки обстрілу. Також є зруйнований приватний будинок. Крім того, в Індустріальному районі зазнав пошкоджень промисловий об’єкт, там спалахнула пожежа. На місці події працюють співробітники ДСНС», – розповів очільник міста.

Агентство Телевидения Новости