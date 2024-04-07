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Ліквідація наслідків удару по центру Харкова (фото)

Ліквідація наслідків удару по центру Харкова (фото)

Рятувальники оперативно ліквідували наслідки ворожих ударів у середмісті Харкова.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Сьогодні вдень росіяни завдали ударів по житловому сектору середмістя Харкова. В результаті обстрілу сталися декілька осередків займання.

Горіли гаражі та автомобілі на загальній площі близько 40 кв.м.

Також пошкоджень зазнали житлові та інші будівлі, гаражі та автомобілі. Є постраждалі серед цивільного населення.О 14:19 усі осередки займання ліквідовані.

Агентство Телевидения Новости

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