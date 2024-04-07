Окупанти скинули з літака два УМПБ по житловому масиву Харкова: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 7 квітня близько 11:45 збройні сили рф обстріляли житловий квартал Шевченківського району Харкова.

Постраждали пʼять мирних мешканців.

У 45-річного чоловіка осколкові поранення. У чотирьох жінок віком від 37 до 72 років гостра реакція на стрес.

Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 13 багатоповерхівок та приватних будинків, навчальні заклади, кафе, гуртожиток, готель, автомобілі, гаражі тощо.

За попередніми даними, по місту ворог випустив з літака два УМПБ (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас).

Прокурори спільно зі слідчими поліції задокументували наслідки чергової збройної агресії рф.

Агентство Телевидения Новости