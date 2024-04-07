Сьогодні, 7 квітня, близько 12:00 росіяни КАБами обстріляли передмістя Золочева.

Про це в ефірі «Єдиних новин» повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Пошкоджені резервуари та технічні споруди місцевого підприємства, вибито вікна у приватних будинках. Без постраждалих.

Найбільших обстрілів зазнали населені пункти на Куп‘янському напрямку, Вовчанськ, Борова.

«Спостерігаємо зміну тактики ворожих обстрілів: системно вдень і вночі завдаються повторні удари по одній локації. З огляду на ситуацію, просимо жителів Харкова та області бути максимально обережними під час повітряної тривоги, і в разі її оголошення обов’язково бути в безпечних місцях», – наголосив Синєгубов.

«Розглядаємо можливість примусової евакуації з північної частини Харківщини. Йдеться про ті населені пункти, які постійно перебувають під ворожими обстрілами», – зазначив очільник ХОВА.

Загрози для масштабного відключення світла по Харкову наразі немає, резюмував Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости