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Винуватець ДТП на проспекті Гагаріна у Харкові отримав протокол від патрульних

Винуватець ДТП на проспекті Гагаріна у Харкові отримав протокол від патрульних

Сьогодні, 8 квітня, близько 9:45 на проспекті Гагаріна, 178, сталося зіткнення автомобілів Skoda Superb та Volkswagen Passat.

Постраждалих в результаті ДТП немає, повідомили в УПП Харківської області.

За інформацією патрульних, водій не вибрав безпечну швидкість руху та дистанцію, внаслідок чого й сталося зіткнення. На чоловіка було складено протокол за ст. 124 за порушення пунктів 12.1, 13.1 ПДР.

Агентство Телевидения Новости

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