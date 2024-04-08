На Харківщині прощаються з кулеметником із Золочівської громади

У Золочівській громаді на Харківщині прощаються з захисником України, жителем села Лютівка Миколою Боцманом.

Про це повідомили в Золочівській міській раді.

Микола Боцман навчався у Лютівській школі, до війни працював у місцевих фермерських господарствах.

«Любив свій рідний край, був учасником антитерористичної операції, з березня 2022 року воював у найгарячіших точках – під Донецьком і Бахмутом, останній час боронив кордони рідної Золочівщини. Був солдатом, кулеметником стрілецької роти. Друзі і побратими згадують його відповідальним і товариським, надійним і готовим підставити плече у найважчих ситуаціях», – йдеться в повідомленні.

Серце 49-річного бійця зупинилося 6 квітня. В захисника залишилися дружина, син і донька, мама.

Агентство Телевидения Новости