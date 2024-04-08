Прикордонники знищили РСЗВ «Ураган», який обстрілював Харківщину

Бійці бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» за допомогою безпілотника нанесли удар по реактивній системі залпового вогню «Ураган», з якої окупанти обстрілювали Харківську область.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

«Розрахунок ворожого РСЗВ повертався у пункт постійної дислокації. У цей момент оператор FPV-дрона зі «Сталевого кордону» уразив бойову машину», – йдеться в повідомленні.

Також військові показали, як артилеристи бригади «Сталевий Кордон» розносять ворожі позиції.

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