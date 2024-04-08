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Прикордонники знищили РСЗВ «Ураган», який обстрілював Харківщину

Прикордонники знищили РСЗВ «Ураган», який обстрілював Харківщину

Бійці бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» за допомогою безпілотника нанесли удар по реактивній системі залпового вогню «Ураган», з якої окупанти обстрілювали Харківську область.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

«Розрахунок ворожого РСЗВ повертався у пункт постійної дислокації. У цей момент оператор FPV-дрона зі «Сталевого кордону» уразив бойову машину», – йдеться в повідомленні.

Також військові показали, як артилеристи бригади «Сталевий Кордон» розносять ворожі позиції.

Агентство Телевидения Новости

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