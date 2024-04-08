На Харківщині в полі підірвалася вантажівка

8 квітня поблизу села Іванівка Чугуївського району на вибухонебезпечному предметі підірвалась вантажівка «КамАЗ» з причепом.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок вибуху водій не постраждав, проте техніка зазнала значних пошкоджень.

Рятувальники звертаються до жителів Харківщини з проханням бути максимально обережними та пам’ятати про високу мінну небезпеку.

Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети.Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112.

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