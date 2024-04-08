Окупанти вдарили двома ракетами Х-59 по Харківщині

Сьогодні близько 12:30 окупанти вдарили ракетою Х-59 по Чугуєву: вибуховою хвилею пошкоджені два приватні будинки.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Друга ракета впала на відкриту територію у напрямку Борової. Без постраждалих.

«На Куп’янську напрямку на сьогодні відсутні активні ворожі штурмові дії. Ворог перекомплектовує свої підрозділи, адже поніс значні втрати. Зі свого боку продовжуємо будувати фортифікаційні споруди, рухаємося за графіком», – розповів Синєгубов.

Росіяни продовжують масовано обстрілювати міста та села Харківщини з різного виду зброї, тероризуючи мирне населення.

«Жителям прикордонних населених пунктів рекомендуємо не зволікати із евакуацією, адже ворог продовжує завдавати удари по цивільних . 25 тисяч людей вже виїхали у безпечні місця зберегли життя своє та рідних. Зі свого боку ми надаємо організаційну допомогу», – наголошують в ОВА.

Агентство Телевидения Новости