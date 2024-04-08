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Правоохоронці Харківщини показали наслідки ракетного удару по Чугуєву

Правоохоронці Харківщини показали наслідки ракетного удару по Чугуєву

Вранці 8 квітня збройні сили рф завдали ракетного удару по місту Чугуїв на Харківщині. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі будівлі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту ракетою Х-35. Без постраждалих.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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