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Правоохоронці Харківщини показали наслідки ракетного удару по Чугуєву
Вранці 8 квітня збройні сили рф завдали ракетного удару по місту Чугуїв на Харківщині. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі будівлі.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту ракетою Х-35. Без постраждалих.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).