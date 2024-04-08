У Харкові затримали медсестру за підозрою в оформленні фіктивної інвалідності

Медсестру однієї з установ у Полтавській області підозрюють в оформленні охочим фейкової інвалідності за 200 тис. грн.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, фігурантка вирішувала питання про безперешкодне узгодження документів щодо медичного обстеження і стаціонарного лікування без їх фактичного проходження та перебування. В подальшому це б дозволило оформити інвалідність та отримувати гроші та інші пільги від держави.

Підозрювана обирала з «клієнтами» тактику систематичних дзвінків та повідомлень з вимаганням грошей. За «схемою» люди спочатку передавали «аванс» у розмірі 15 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали медсестру в порядку ст. 208 КПК України під час отримання другої частини суму у розмірі 185 тисяч гривень у Харкові від «клієнтки», якій підозрювана «допомагала» в оформлення інвалідності 2-ої групи.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 40-річній жінці за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі правоохоронці встановлюють всі епізоди злочинної діяльності лікарки та суму коштів, яку вона встигла отримати від реалізації своєї «схеми».

Крім того, перевіряється питання щодо сприяння медсестрою оформлення «інвалідності» чоловікам призовного віку.

Також встановлюються інші фігуранти вказаного кримінального провадження. Слідство триває.

Досудове розслідування проводять СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління ДВБ НПУ.

Агентство Телевидения Новости