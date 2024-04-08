Поліція Харківщини привела до ладу пам’ятник захисникам України у Золочеві

Поліцейські Харківщини облаштували територію біля пам’ятника, встановленого на честь захисників Золочева.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Сьогодні правоохоронці висадили вічнозелені дерева біля пам’ятника. Щоб кожен мандрівник пам’ятав про героїв, завдяки яким селище не вдалось захопити окупантам.

Нагадаємо, 7 березня 2022 року бійці 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» разом зі співробітниками місцевої поліції вийшли назустріч колоні ворожої техніки, яка просувалася з боку Козачої Лопані на Золочів.

Застосовуючи протитанковий ракетний комплекс, бійці знищили кілька одиниць російської техніки.

Ворог відступив. Військовим рф не вдалося прорватися на територію Золочівської громади.

Це був вирішальний бій за Золочів.У тому бою загинуло семеро військовослужбовців.

У тому бою загинуло семеро військовослужбовців. Капітан поліції Сергій Філоненко був поранений в ногу, коли рятував з поля бою військовослужбовця ЗСУ з пораненнями.

Сергій тривалий час лікувався, йому зробили кілька десятків операцій, але його серце не витримало.

25 серпня 2023 року Сергій Філоненко помер.

Агентство Телевидения Новости