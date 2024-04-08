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На Харківщині пенсіонер підірвався на міні «пелюстка»

На Харківщині пенсіонер підірвався на міні «пелюстка»

На території садового товариства у селі Борщова Харківського району 67-річний чоловік травмувався, наступивши на міну ПФМ-1 «Пелюстка».

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

В результаті вибуху він отримав міно-вибухову травму лівої ноги.

Наразі постраждалий перебуває в лікарні.

Нагадаємо, сьогодні це вже другий випадок підриву на боєприпасах.

У першому випадку на вибухонебезпечному предметі підірвалася вантажівка.

Подія трапилась у полі поблизу села Іванівка Чугуївського району. Внаслідок вибуху водій не постраждав, проте техніка зазнала значних пошкоджень.

Агентство Телевидения Новости

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