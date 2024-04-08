В лікарні знаходяться 6 постраждалих внаслідок обстрілів Харкова: що відомо

Медики повідомили про стан постраждалих внаслідок обстрілів Харкова.

За даними в.о. генерального директора медзакладу Костянтина Лобойка, наразі в лікарні знаходиться 6 постраждалих, які зазнали поранень з 4 по 6 квітня, повідомляє ХОВА.

На стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні перебуває 3 чоловіків, які були госпіталізовані в ніч на 4 квітня. 2 з них у задовільному стані, 1 – у стані середньої тяжкості.

Після ворожих обстрілів міста 6 квітня в офтальмологічному та хірургічному відділеннях лікарні перебуває 3 людей: 2 чоловіки й одна жінка. Їхній стан задовільний.

Агентство Телевидения Новости