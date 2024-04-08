На Харківщині земельні ділянки вартістю понад 5 млн грн повернули власнику

За принципової позиції прокурорів Харківської обласної прокуратури та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області суд апеляційної інстанції визнав правочин недійсним та зобов’язав підприємство звільнити земельні ділянки площею майже 180 га та вартістю понад 5 млн гривень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори встановили, що у травні 2022 року між закладом освіти у Богодухові та фермерським господарством укладено договір про спільне вирощування сільськогосподарської продукції на земельних ділянках загальною площею майже 180 га, що належать вказаному навчальному закладу.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зазначене агропідприємство займається вирощування овочів і баштанних культур тощо.

Тобто діяльність ніяким чином не пов’язана з соціальною, навчальною або науковою діяльністю.

Таким чином, наявна різниця в видах економічної діяльності навчального закладу та підприємства, відмінність мети їх діяльності, закріплених в статутних документах, виключає можливість спільно діяти для досягнення мети.

Слід також звернути увагу на протилежність інтересів сторін спірного договору, що також виключає його належність до договорів до співпраці або спільну діяльність, та підтверджує його удаваність.

Зміст погоджених сторонами умов договору свідчить, що, взявши на себе зобов’язання допустити підприємство до земельних ділянок для їх обробітку, використання та збору врожаю, навчальний заклад фактично самоусунувся від права самостійного господарювання на земельних ділянках.

Фактично сторони приховали правовідносини оренди землі.

Рішенням Господарського суду Харківської області від 18 грудня 2023 року прокуратурі відмовлено у задоволенні позову.

Не погодившись з вказаним рішенням, прокурори Харківської обласної прокуратури оскаржили його в апеляційному порядку.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 1 квітня 2024 року апеляційну скаргу прокурора задоволено, рішення суду першої інстанції скасовано та винесено нове, яким позовні вимоги прокурора задоволено у повному обсязі.

Агентство Телевидения Новости