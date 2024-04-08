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На місці останнього обстрілу Харкова працюють комунальники: треба закрити 200 вікон

На місці останнього обстрілу Харкова працюють комунальники: треба закрити 200 вікон

В Шевченківському районі, де внаслідок обстрілу 7 квітня в житлових будинках було пошкоджено понад 200 вікон, комунальники закрили вже близько 65% контурів.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

«Крім того, на Олексіївці та Павловому Полі закриття вікон, які були вибиті в результаті обстрілів 6 квітня, вже виконано майже на 99%. Зараз там тривають роботи на висоті – наші альпіністи закривають пошкоджені контури на верхніх поверхах, куди неможливо дістатися за допомогою спецтехніки», – розповів директор КП «Харківспецбуд» Богдан Долина.

Агентство Телевидения Новости

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