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Основне питання – захист Харкова: Зеленський провів Ставку

Основне питання – захист Харкова: Зеленський провів Ставку

Президент Володимир Зеленський провів 8 квітня засідання Ставки верховного головнокомандувача, присвячене посиленню захисту Харкова від обстрілів російських військ.

Про це повідомляє Українська правда.

«Провів Ставку. Основне питання – Харків, захист міста від російських ударів і можливість зміцнити наші ППО і РЕБ на Харківщині. Доповіді військових щодо фізичного захисту обʼєктів енергетики та щодо результативності збиття дронів і ракет. Будуть окремі завдання для наших дипломатів щодо роботи з партнерами заради нових систем ППО для України», – наголосив Зеленський.

«Я вдячний усім, хто на центральному рівні та в самому Харкові, у Харківській області максимально активно працює, щоб відновити для людей можливість нормально жити», – сказав Президент.

Агентство Телевидения Новости

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