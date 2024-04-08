Артобстріл Вовчанська: пенсіонер дістав поранення голови

Місцевий мешканець 63 років отримав міно-вибухову травму у вигляді осколкового поранення голови. Від госпіталізації чоловік відмовився.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

8 квітня близько 14:50 російські військовослужбовці вдарили з артилерії по місту Вовчанськ Чугуївського району.

Ворожі боєприпаси влучили у приватний будинок. Пошкоджені вікна, дах, прибудинкові споруди.

Працівники слідчо-оперативної групи, криміналісти, вибухотехніки оперативно виїхали на місце події для надання допомоги та документування наслідків злочину.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости